Depressão e ansiedade levam mais crianças às urgências

Perturbações de ansiedade e depressivas são principais motivos. Centro Materno Infantil do Norte teve aumento de 40% dos episódios. No D. Estefânia, em Lisboa, também subiram.

Há cada vez mais crianças e adolescentes a recorrerem aos serviços de urgência de pedopsiquiatria. Chegam com alterações agudas do comportamento, do humor e da ansiedade e com perturbações depressivas.

Os confinamentos, sobretudo o segundo, e o início do ano letivo estão a ter consequências na saúde mental dos mais novos. A utilização de psicofármacos em crianças e jovens não é habitualmente a primeira opção, mas os médicos admitem que, com o aumento da patologia, haverá mais crianças medicadas.