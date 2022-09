Deputada que mandou "apagar" a IL é advogada e pertence à 1.ª Comissão

Hermana Cruz Hoje às 12:07 Facebook

Começou a pedir desculpa por não conhecer bem as regras do Parlamento, numa alusão ao facto de apenas ter sido eleita nas legislativas de 30 de janeiro. Mas Isabel Guerreiro é advogada, pertence à Comissão de Assuntos Constitucionais e tem sido o "rosto" escolhido para falar pelo PS em várias audições de membros do Governo, incluindo numa de Ana Abrunhosa.

Isabel Guerreiro tem 47 anos e foi a "surpresa" do PS, ao ser colocada no quarto lugar da lista do partido pelo círculo eleitoral de Faro, que concorreu às eleições legislativas e 30 de janeiro passado e foi encabeçada pela ex-secretária de Estado da Saúde, Jamila Madeira.

É que, Isabel Guerreiro tinha estado alguns anos afastada da política depois de ter presidido à Junta de Freguesia de Faro (de 1994 a 2005) e de ter sido vereadora no mesmo concelho (entre 2005 e 2013). Quando integrou a lista socialista às legislativas, ocupando o quarto lugar até então nas mãos de Joaquina Matos (de Lagos), a advogada era presidente da Assembleia Municipal de Portimão.

Licenciada em Direito e com pós-graduação em Direito das Autarquias Locais, Isabel Guerreiro foi também membro da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Algarve, até dezembro de 2021.

No Parlamento, já apresentou sete iniciativas legislativas: pela construção de um Hospital Central Universitário do Algarve, três por dragagens de manutenção, pela aprovação de uma lei-quadro da atribuição de categoria das povoações e pela alteração dos limites territoriais entre a freguesia de Caranguejeira (Leiria) e a União de Freguesias de Mata e Cercal (Ourém).

A advogada já fez também várias intervenções, a maior parte das quais referentes a votos de pesar pelo falecimento de personalidades como Fernando Chalana, Gorbatchov, Ana Luísa Amaral, Rainha Isabel II, piloto André Serra, João Ferreira de Almeida, Paula Rego, Mário Mesquita e Eunice Munoz.

Além de ter intervido pelo PS durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2022, Isabel Guerreiro foi a voz dos socialistas em várias audições de membros do Governo, nomeadamente numa audição de 19 de julho da ministra da Coesão Ana Abrunhosa, além da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro.

Além de pertencer à Comissão de Educação e Ciência e à Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, Isabel Guerreiro faz parte da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (conhecida por 1ª Comissão).