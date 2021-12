Deputadas não inscritas lamentam saída precoce do Parlamento

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 13:18 Facebook

Joacine Katar Moreira critica chumbo do Orçamento e admite voltar a candidatar-se. Cristina Rodrigues estreou-se no comentário televisivo e, "para já", não procura novo partido.

Deixam o Parlamento mais cedo do que queriam, mas com o sentimento de dever cumprido. Lamentam o fim abrupto da legislatura e queixam-se das poucas oportunidades que tiveram para falar em plenário. Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues, as duas deputadas não inscritas, não serão candidatas às próximas eleições, mas não excluem vir a sê-lo "no futuro". Por agora, prosseguirão o ativismo, desta vez fora do Parlamento.

"O balanço da legislatura foi francamente positivo", afirma Joacine Katar Moreira ao JN. Embora refira que a notoriedade dada pelo cargo não lhe trouxe "nada de positivo", a deputada - que em fevereiro de 2020 deixou de representar o Livre - revela: "Aprendi a gostar do trabalho legislativo e a ver nele o centro-motor das grandes mudanças".