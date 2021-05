Deputado Alexandre Poço é o candidato do PSD a Oeiras

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Alexandre Poço é o candidato escolhido pelo PSD para concorrer à Câmara de Oeiras nas eleições autárquicas deste ano. Está assim encontrado o candidato social-democrata à referida autarquia, depois de o apoio a Isaltino Morais, que chegou a ser dado como praticamente certo, não se ter concretizado.

A informação foi esta quarta-feira confirmada ao JN por fonte oficial do PSD. Alexandre Poço tem 28 anos, nasceu em Oeiras e é consultor. Desde 2019 exerce as funções de deputado na Assembleia da República.

No último verão, Poço venceu as eleições para a liderança da Juventude Social-Democrata, derrotando Sofia Matos nas urnas. Apoiante de Miguel Pinto Luz nas últimas eleições do PSD, juntou-se a Luís Montenegro contra Rui Rio na segunda volta do sufrágio laranja.

Na última sexta-feira, Isaltino Morais apresentou a recandidatura à Câmara de Oeiras, enquanto independente. Aludindo às alterações feitas por PS e PSD à lei autárquica - que os independentes consideraram dificultar as suas candidaturas -, afirmou, na altura: "Julgo que era um bocado difícil o PSD estar contra os independentes e por outro lado apoiar a minha candidatura".

Isaltino é autarca de Oeiras desde 2017, embora antes já tenha desempenhado as mesmas funções em dois períodos diferentes. "Do ponto de vista pessoal, ter o apoio do PSD ou de outro partido é positivo, porque significa que se querem juntar a nós. Do ponto de vista eleitoral, fico mais confortável sem o apoio dos partidos políticos, pois tenho mais votos sem o apoio dos partidos do que com o apoio dos partidos", argumentou.