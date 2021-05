Deputado do BE desiste de candidatura à Câmara de Gaia

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 16:49 Facebook

Luís Monteiro, deputado do BE, desistiu esta quarta-feira da candidatura autárquica à Câmara de Vila Nova de Gaia. Devido às recentes acusações de violência doméstica, feitas por uma antiga namorada, Luís Monteiro também revelou estar indisponível "para integrar qualquer lista candidata" a órgãos do partido. No entanto, vai manter-se no Parlamento.

"Face ao efeito público das calúnias lançadas contra mim e após ponderação, solicitei à comissão coordenadora concelhia do Bloco de Esquerda de Vila Nova de Gaia a minha substituição como cabeça de lista à Câmara Municipal nas próximas eleições autárquicas", afirmou Luís Monteiro, numa nota enviada à comunicação social.

"Pela mesma razão, até que o processo judicial que promovi esclareça definitivamente a natureza daquelas acusações contra mim, não estarei disponível para integrar qualquer lista candidata a órgãos do Bloco de Esquerda", lê-se também na nota.

Contudo, Luís Monteiro continuará a exercer as funções de deputado, algo que faz desde 2015. Também continuará a desempenhar cargos ao nível da organização partidária local, "nomeadamente na direção distrital do Porto e na concelhia de Gaia". O parlamentar refere que estas decisões tiveram a "concordância" da direção do BE.

Luís Monteiro tem 28 anos e ao entrar no Parlamento, em 2015, chegou a ser o deputado mais jovem. No início deste mês foi acusado de violência doméstica por uma antiga companheira, mas negou as acusações e afirmou ter sido ele o ofendido. Ao Público, manifestou a intenção de apresentar uma queixa-crime contra a ex-namorada.