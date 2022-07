Deputado do Chega chegou atrasado e não sabia que colegas tinham saído

O grupo parlamentar do Chega abandonou esta quinta-feira o hemiciclo na sequência de um novo conflito com o presidente da Assembleia da República. No entanto, o deputado Diogo Pacheco Amorim, do partido de André Ventura, chegou alguns minutos atrasado ao debate, tendo entrado numa altura em que os seus 11 colegas de partido já tinham saído. E acabou por sair, surpreendido.

Pacheco Amorim dirigiu-se para o seu lugar na bancada, não dando sinais de ter tido conhecimento de que os restantes parlamentares do Chega se tinham retirado, minutos antes, em protesto com Augusto Santos Silva.

O deputado só deixou o hemiciclo quando se deparou com os risos e os gestos de vários parlamentares de diversos partidos, dando-lhe conta de que os seus companheiros de partido tinham batido em retirada de forma coordenada. Pacheco Amorim acabou por abandonar a sala poucos segundos depois de ter entrado.

O Chega retirou-se da sessão desta quinta-feira depois de Santos Silva ter dito que tinha "muito orgulho" da comunidade imigrante em Portugal, após André Ventura ter acusado os cidadãos estrangeiros que procuram Portugal para viver de serem "subsidiodependentes".

Recorde-se que Diogo Pacheco de Amorim tinha sido o nome indicado pelo Chega para vice-presidente da AR, que não conseguiu ser eleito pela maioria dos deputados.