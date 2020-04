Deputado do PCP mostra dotes a tocar "Grândola" com gaita de foles

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:11 Facebook

O deputado comunista Duarte Alves provou esta tarde, em o país assinalou o 25 de Abril às janelas, que tem jeito para a música ao tocar a "Grândola" com uma gaita de foles.

O parlamentar do PCP, com a área da economia e finanças, mostrou no Facebook os dotes para lidar com um instrumento difícil como a gaita de foles.

Enquanto que muitos assinalaram o momento às 15 horas, evocando a música de José Afonso em pleno confinamento social devido à Covid-19, Duarte Alves tocava o tema na varanda da sua casa.

O vídeo com a atuação, que o comunista colocou nas redes sociais pelas 16 horas deste sábado, já lhe valeu dezenas de "gostos".