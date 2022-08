Deputado do PSD cria gabinete de apoio ao eleitor em Gaia

Leonardo Pereira Hoje às 18:49 Facebook

Firmino Pereira, deputado do PSD, decidiu criar um gabinete de apoio ao eleitor em Vila Nova de Gaia, para promover a literacia política no círculo do Porto. A criação do espaço, que irá funcionar a partir de segunda-feira, visa ainda aproximar a população dos deputados eleitos e combater a abstenção.

O gabinete pretende dar voz às preocupações, aos desejos e às propostas dos cidadãos gaienses, para que Firmino Pereira possa intervir através da sua ação no Parlamento. O deputado aponta ainda a importância de dar atenção e ouvir as empresas: "É fundamental atendendo à situação que se vive com a crise inflacionista. É importante que tenhamos uma atenção em especial com as empresas privadas para que possam também trazer as preocupações que são pertinentes", entende o deputado social-democrata.

O espaço foi criado também para criar uma proximidade entre a população e os eleitos e para fomentar a confiança no sistema político. "Temos que reconhecer que a relação entre os eleitores e os eleitos não é muito próxima. E nós que somos agentes políticos temos que fazer algo que seja importante para que as pessoas tenham mais confiança no sistema político. A maior parte dos eleitores não sabem quem são os deputados eleitos pelo círculo do Porto", acrescenta o deputado, em declarações ao JN.