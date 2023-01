Deputado do PSD Sérgio Marques renuncia ao mandato

JN Hoje às 19:21 Facebook

O deputado do PSD Sérgio Marques, eleito pelo círculo da Madeira, anunciou esta terça-feira a renúncia ao mandato de deputado à Assembleia da República. Quer continuar a ser um social-democrata com "pensamento livre".

"Por ter deixado de reunir condições políticas para o prosseguimento das minhas funções parlamentares, e por também querer manter-me como um social-democrata de pensamento livre, comunico-vos que apresentei hoje ao Presidente da Assembleia da República, a minha renúncia ao mandato de deputado eleito pelo círculo eleitoral da Madeira", escreveu o social-democrata num comunicado divulgado hoje no Facebook.

O madeirense esclarece, na missiva, ter dado conhecimento prévio da decisão ao presidente do PSD Madeira, comunicando-lhe também a saída da comissão política regional.

"Foi uma honra e um privilégio ter representado, enquanto deputado do PSD/M, o povo madeirense no Parlamento Nacional. Sou coerente com o meu percurso político, e com a minha forma de pensamento e participação na política activa, pugnada pela social-democracia e pela liberdade", concluiu.

A decisão surge na sequência de notícias veiculadas pelo "Diário de Notícias" em que Sérgio Marques denuncia alegados casos de favorecimento, pelo atual presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, a grupos económicos.

Sérgio Marques, que fez parte do executivo madeirense como diretor regional entre 1988 e 1989, disse que a governação de Alberto João Jardim "foi fantástica até 2000", mas que depois "começaram a inventar-se obras" e que essa linha foi continuada pelo atual executivo. "Quis-se continuar no mesmo esquema de governo, a mesma linha, obras sem necessidade, aquela lógica das sociedades de desenvolvimento, todo aquele investimento louco que foi feito pelas sociedades de desenvolvimento", apontou.

Miguel Albuquerque refuta as acusções.