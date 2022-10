Deputado Rui Rocha é candidato à liderança da Iniciativa Liberal

JN/Agências Hoje às 17:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Rocha, deputado e membro da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal (IL), anunciou, este domingo, à Lusa que é candidato à liderança do partido nas eleições antecipadas de dezembro, às quais João Cotrim Figueiredo não se vai recandidatar.

Em comunicado enviado à agência Lusa, Rui Rocha anunciou a sua candidatura à liderança do partido, sob o lema "Liberalismo para todos".

O deputado pretende "continuar o atual sucesso da IL e popularizar o liberalismo, afirmando as ideias e os valores liberais com convicção e humildade para transformar Portugal num país mais próspero, mais justo e mais livre".

PUB

As eleições para a Comissão Executiva da IL vão ser antecipadas para dezembro e o presidente João Cotrim Figueiredo anunciou que não será novamente candidato ao cargo.

Rui Rocha, eleito deputado por Braga nas eleições antecipadas de janeiro, promete "uma oposição feroz e combativa ao modelo de desenvolvimento falhado que o PS implementa no país" e vai "continuar com a equipa que sabe vencer e que fez crescer de forma impressionante a Iniciativa Liberal com o Carlos Guimarães Pinto e com o João Cotrim Figueiredo".

O candidato anunciado quer ainda "continuar o movimento cultural liberal, com uma comunicação mais popular e com maior presença junto dos portugueses".

Expandir o partido no território "para mais zonas suburbanas e do interior" e alargar os temas liberais "chegando a mais públicos" são outros dos propósitos de Rui Rocha, que quer ainda "novos núcleos e mais formação, maior profissionalização e maior ligação aos membros" do ponto de vista interno.

"Pretendo popularizar pelo país a atual identidade política e ideológica da Iniciativa Liberal, consolidada pelo extraordinário trabalho de Carlos Guimarães Pinto e de João Cotrim de Figueiredo. Duas lideranças que impulsionaram o partido para um crescimento notável e consolidado, promovendo a afirmação das ideias liberais e tornando-as centrais no debate político", afirma ainda, reiterando a "defesa intransigente das liberdades individuais, políticas, sociais e económicas".

A lista que encabeça, acrescenta o candidato, "assume total compromisso com as bandeiras fundamentais da Iniciativa Liberal, com a sua Declaração de Princípios, com o Programa Político e com o Programa Eleitoral que mereceu a confiança de 272 mil portugueses".

"É com irreverência, rigor e sentido de responsabilidade que irei dar continuidade a um caminho de sucesso e potenciar o crescimento sustentado do partido", garante.

Segundo a biografia disponibilizada, Rui Rocha tem 52 anos, é casado e tem dois filhos, nasceu em Luanda, mas vive em Braga desde 1978, sendo licenciado em Direito.

"Exerceu funções de advocacia, foi assistente convidado numa Instituição de Ensino Superior e desenvolveu uma carreira de Gestor de Recursos Humanos em diferentes áreas, nomeadamente na banca, indústria, construção civil, automóvel, logística ou retalho. Na Assembleia da República é membro efetivo da Comissão de Agricultura e Pescas e da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão", referiu.

Cotrim Figueiredo explicou que não se vai recandidatar à liderança por entender não ser a pessoa ideal para presidir ao partido que agora precisa "de uma postura distinta" para continuar a crescer.

As eleições para vão ser antecipadas em cerca de um ano e a VII Convenção Nacional vai realizar-se em dezembro.