Deputados conheceram os professores finalistas da Global Teacher Prize

O vencedor da 5.ª edição do prémio Global Teacher Prize Portugal, apelidado como o "Prémio Nobel da Educação", é esta sexta-feira revelado. Nove dos dez finalistas foram à Assembleia da República apresentar o seu percurso e a sua visão do futuro da Educação.

Professores finalistas do Global Teacher Prize Portugal estiveram esta quinta-feira na Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, onde revelaram o seu percurso e puderam igualmente dar a conhecer a sua perspetiva sobre como deve evoluir a Educação em Portugal. Esta sexta-feira ocorre o momento mais esperado, com a divulgação do vencedor. A iniciativa tem como objetivo de valorizar os professores e permitir uma educação mais inclusiva.

A edição deste ano obteve 119 candidaturas, "mais uma adesão histórica", tendo havido a necessidade de alargar o prazo de entrega. A cerimónia de final de edição da Global Teacher Prize Portugal realiza-se no Grande Auditório do Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Para quem não conseguir assistir presencialmente, terá a oportunidade de visualizar, via "streaming", no Facebook, com início, às 14.30 horas.

Da Filosofia ao Ensino Especial

Nove dos dez finalistas estiveram esta quinta-feira na Assembleia da República, onde fizeram uma apresentação aos deputados da Comissão de Educação e Ciência. Após Afonso Mendonça Reis, presidente do Júri, falar sobre a história da Global Teacher., os professores deram a conhecer soluções com o intuito de alcançar uma melhor educação para as crianças e jovens portugueses.

Os nomes dos 10 finalistas, são: Ana Maria Feliciano Dos Santos (Bombarral), Aniceta Neves Pena (Pombal), António João Apolinário Pereira (Funchal), Carlos Alberto Garrinho Gonçalves (Portimão), Cristina Maria de Sousa Ferreira Marques (São João da Madeira), Lídia Maria Fernandes Diniz Mineiro (Covilhã), Nuno Maurício Pires Gonçalves (Chaves), Paulo Jorge Nogueira Torcato (Loures), Rui Manuel Ávila da Rosa (Salvaterra de Magos) e Sérgio Rúben Lourosa Alves (Almada).

Os nove professores mencionaram, de forma breve, o seu percurso e o seu diferencial na profissão. Lídia Mineiro, professora na Escola Quinta das Palmeiras onde leciona História e Cidadania e Desenvolvimento no município de Covilhã, explicou que o seu objetivo "é também fazer parcerias com o meio local e incentivar os alunos para que eles valorizem os recursos da comunidade, através do empreendedorismo."

Outro exemplo foi Ana Moniz, professora de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, no Bombarral. "Todos podem aprender dos zero até 20 anos. A minha missão é fazer com que os demais respeitem estes alunos como eles são. Sei que os jovens deficientes não são os que mais brilham, sendo assim, ensino com o objetivo que eles tenham 20 na cidadania", disse aos deputados.

Neste concurso, há também quem ensine Filosofia: "O meu projeto tem como foco principal, permitir que o aluno escolha um tema qualquer de filosofia, e comece a trabalhar nele, dando liberdade ao aluno", explicou Carlos Café, professor na Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, no concelho de Portimão.

Prémio de 30 mil euros

Este prémio é a versão nacional do prémio mundial Global Teacher Prize, também chamado como "Nobel da Educação" e está presente em mais de 120 países, com o objetivo de celebrar e reconhecer o papel dos professores em todo o mundo.

Em Portugal o vencedor recebe um prémio no valor de 30 mil euros, com uma parte "destinada a replicar ou amplificar o impacto da solução proposta, e outra parte para uso pessoal do vencedor".