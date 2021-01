Deputados e partidos contestam prioridade das vacinas para todos os políticos

Hermana Cruz Ontem às 22:41 Facebook

O primeiro-ministro emitiu um despacho, segunda-feira, que prevê que os titulares de órgãos de soberania, deputados e funcionários da Assembleia da República comecem a ser vacinados na próxima semana.

Caberá aos responsáveis por cada entidade decidir quem será incluído nas prioridades. No caso da Assembleia da República, a decisão será de Ferro Rodrigues. O despacho está a causar polémica e vários deputados avisam que não querem ser vacinados como prioritários.

No entanto, não serão todos vacinados, uma vez que o despacho do primeiro-ministro sublinha a necessidade de escolher quem receberá a vacina nesta fase entre os titulares de órgãos de soberania, deputados, funcionários do Parlamento, membros dos órgãos das regiões autónomas, presidentes de Câmara, a provedora de Justiça, Conselho de Estado e a magistratura do Ministério Público.

O despacho inclui como prioritários quatro ministros infetados com o coronavírus, mas o gabinete do primeiro-ministro esclareceu, ontem, que João Leão, Pedro Siza Vieira, João Gomes Cravinho e Ana Mendes Godinho não serão vacinados para já. A ministra da Saúde, que aparece em nono lugar no despacho (ler ficha), será também das primeiras figuras a imunizar.

"O primeiro-ministro elaborou um despacho, em que solicitava aos titulares dos órgãos de soberania que manifestassem a sua adesão à ideia de uma vacinação desses titulares, de acordo com prioridades que cada órgão de soberania definiria", confirmou o presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa recusou avançar datas nem esclareceu se aceitará ser vacinado, justificando que é uma matéria "do foro das autoridades sanitárias".

Esta alteração ao plano de vacinação (entre outras, anunciadas anteontem) não está a ser bem acolhida entre a classe política. Os deputados sociais-democratas Ricardo Batista Leite, Alexandre Poço e Cristóvão Norte já disseram que preferem esperar. O líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, escreveu a Ferro Rodrigues, pedindo que a sua vacina seja "reservada a um profissional de saúde do setor social, privado ou público, que não tenha ainda sido vacinado".

generalização excessiva

"Dar prioridade a todos os titulares de órgãos de soberania é um péssimo exemplo ao país e um insulto aos que mais sofrem", criticou o líder do CDS/PP, Rodrigues dos Santos, oferecendo o seu lugar a um idoso.

Para o PCP, o despacho "tem uma generalização que se afigura excessiva". O PEV concorda e acrescenta que "o mais importante é que se assegure a vacina a quem foi estabelecido como prioritário". O BE defende que os políticos, que não são titulares de órgãos de soberania, sejam "vacinados em função dos critérios estabelecidos para a população".

"Não devemos ultrapassar as prioridades em termos de saúde pública", reforça Bebiana Cunha, do PAN. Já o PSD questionou Marta Temido sobre os profissionais de saúde que não foram vacinados. E o líder do Chega, André Ventura, recusa que um político seja vacinado antes "de todos os profissionais da linha da frente".

O PS é a favor: "Em matérias de saúde pública e funcionamento do Estado de direito, não pode ceder-se à demagogia e ao politicamente correto", contrapõe o secretário-geral-adjunto do PS, José Luís Carneiro.

Os primeiros lugares

António Costa usou a lei orgânica do Governo para ordenar os membros do Executivo. Começando pelo primeiro-ministro, seguem-se os ministros de Estado, Pedro Siza Vieira, João Leão, Mariana Vieira da Silva e Augusto Santos Silva. A seguir, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, a ministra da Justiça e a do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Marta Temido em 9.º lugar

A ministra da Saúde só aparece em nono lugar, antes dos ministros do Ambiente, Matos Fernandes e das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Seguem-se os dois secretários de Estado da Saúde e os cinco que coordenam o combate regional à pandemia.