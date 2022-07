Deputados europeus visitam "bons exemplos" e "futuros desafios" da pesca

Mostrar o lado mais tradicional da pesca, num país que sempre viveu virado para o mar, e, ao mesmo tempo, "os projetos tecnologicamente mais inovadores". O setor "está de boa saúde", mas tem "grandes desafios pela frente": a subida brutal dos preços dos combustíveis, o avanço muito lento da aquicultura e a transição energética da frota pesqueira são apenas alguns. A Comunidade Europeia tem que ajudar. Para ver "in loco", há seis eurodeputados da comissão das Pescas que, entre segunda e quarta-feira, estão de visita a Portugal.

A ideia, explica o eurodeputado Manuel Pizarro que, com a colega Isabel Carvalhais, preparou a visita, é que possam "tomar contacto com a realidade da pesca" nacional e "da atividade científica e do mar". O setor, frisa, tem, em Portugal, "um peso enorme na economia, no mercado de trabalho e na vida das comunidades costeiras". São quase quatro mil embarcações, que dão emprego direto a quase 15 mil pescadores.

Em 2021, o valor do pescador transacionado em lota atingiu os 335 milhões de euros (+ 27,3% do que em 2020 e +17,4% do que em 2019). Pela frota nacional foram capturadas 185,4 mil toneladas de peixe. Sardinha, carapau e cavala compõe o pódio dos mais pescados.