Deputados fazem a sua estreia na Comissão Permanente

A Comissão Permanente que está a assegurar os trabalhos da Assembleia da República (AR) nas férias de verão tem vários deputados que fazem a sua estreia, desde logo em resultado da nova correlação de forças, com o Chega e a Iniciativa Liberal a terem dois representantes cada um neste órgão presidido por Augusto Santos Silva, presidente da AR.

Com a socialista Edite Estrela e o social-democrata Adão Silva na condição de vice-presidentes, a Comissão Permanente tem, no total, 24 eleitos do PS, 13 do PSD, dois do Chega, que são Pedro Pinto e Rui Paulo Sousa, e também dois da Iniciativa Liberal, Carla Castro e Rodrigo Saraiva.

Além disso, entre os seus 46 membros, a Comissão Permanente inclui apenas um deputado de cada um dos três partidos que faziam parte da geringonça com o PS e que perderam peso nas eleições legislativas antecipadas: os líderes de bancada Paula Santos pelo PCP e Pedro Filipe Soares pelo Bloco de Esquerda, e também Inês de Sousa Real, deputada que lidera o PAN. Na lista, regista-se ainda a estreia de Rui Tavares, deputado eleito pelo Livre.

Fora do período de funcionamento efetivo do Parlamento, durante o período em que se encontrar dissolvida e nos restantes casos previstos na Constituição, funciona a Comissão Permanente da AR.

A Comissão Permanente é sempre presidida pelo presidente da Assembleia da República e composta pelos vice-presidentes e por deputados indicados por todos os partidos com assento parlamentar, de acordo com a respetiva representatividade.