Deputados portugueses com quase 500 iniciativas a um ano das europeias

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 11:23 Facebook

Portugal ocupa uma vice-presidência do Parlamento Europeu e três vice-presidências de comissões. Muito do trabalho tem pouca visibilidade.

Foram 493 relatórios ou pareceres, dezoito propostas de resolução individuais e dez cargos de destaque em comissões e delegações. O atual mandato dos 21 eurodeputados portugueses está a ser marcado por papéis de relevo. A um ano das próximas eleições para o Parlamento Europeu (PE), que se realizam a 9 de junho, o JN faz um balanço do que fizeram até agora.

Quase concluídos quatro anos de mandato (são cinco no total), os eurodeputados portugueses destacam-se, essencialmente, pelo seu trabalho nos cargos como presidentes e vice-presidentes de comissões (três) e delegações (ver explicação na caixa). Desde logo, Pedro Silva Pereira (PS), que, apenas com um mandato, foi eleito vice-presidente do PE em 2019. Ainda que esta seja uma das posições mais importantes - e que lhe confere influência no panorama decisor europeu - grande parte do seu trabalho não é visível nas estatísticas.