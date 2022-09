Deputados visitaram obras e pediram mais coesão no PRR

Os deputados da subcomissão parlamentar para o acompanhamento dos fundos europeus e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pediram, esta segunda-feira, maior equilíbrio, coesão territorial e celeridade na execução do PRR.

À margem de um périplo por vários projetos do Norte apoiados por fundos europeus, o presidente da subcomissão, Nuno Fazenda, foi confrontado com o centralismo do PRR e admitiu que é preciso "uma combinação entre a gestão centralizada com a articulação com as diferentes regiões".

O PRR tem sido criticado pela Oposição e por alguns autarcas por concentrar a maioria dos investimentos na região de Lisboa. Na requalificação do património cultural, 76% das obras são em museus da área metropolitana da capital e, na qualificação e formação, mais de metade das vagas para estágios na função pública são para o distrito lisboeta.