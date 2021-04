Desalento em Odemira: brilha o sol e as pessoas choram

Teixeira Correia Hoje às 16:15 Facebook

"Não somos contra as estufas e a agricultura, mas contra a contratação desenfreada e sem regras de pessoas que mais do que trabalhar são exploradas nas empresas do concelho". Este é o sentimento generalizado das pessoas de Longueira/ Almograve e São Teotónio/ Zambujeira do Mar, que desde a madrugada desta sexta-feira estão sob uma cerca sanitária decretada ontem pelo Governo.

Pior é o ambiente à porta do Empreendimento Zmar, onde alguns proprietários das habitações espalhadas pelo complexo fazem guarda à porta do mesmo, procurando evitar que se torne um "covidário", tal como preconiza o despacho de António Costa.

Quem vem de norte apanha a primeira barreira da GNR na rotunda de Vila Nova de Milfontes, que faz a primeira triagem aos condutores que pretendem dirigir-se a sul, entrando pela freguesia de Longueira/ Almograve.

Artur Fonseca, natural de Valongo, procedia de Sines em direção a Portimão onde ia recolher a mulher, professora, e foi impedido de seguir viagem. "Desconhecia a situação. Vinha a ouvir na rádio e fui apanhado de surpresa. Não conheço nada por aqui e agora tem que ser com o GPS", confessou ao JN.

Manuela Portásio, proprietária de um restaurante nas Furnas, na margem esquerda do rio Mira, é a voz da revolta. "Isto é um caso político. Só à entrada do verão se lembraram de fazer a cerca. Há dois meses que tal devia ter sucedido. Há discriminação de freguesias dentro do concelho. Em Milfontes há tantos ou mais estrangeiros do que nas duas freguesias", dizia a mulher que foi mais longe na sua indignação: "quem veio de Lisboa para aqui passear e pavonear-se, propagou o vírus", concluiu.

Na Longueira, Armando Gonçalves, proprietário do restaurante João da Longueira, era a imagem do desalento. "Não dormi um minuto, a desmoralização é muito grande. Contávamos abrir as nossas casas, agora que o sol brilha, mas a vontade é de chorar", defendendo que a cerca sanitária "deveria ter sido há 2/3 meses. Os donos das estufas não são prejudicados porque continuam a trabalhar", rematou.

Pedro Moleiro Foto: Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Mais à frente, está o Zmar, o empreendimento está bloqueado com a rulote de trator agrícola, e atrás dos arames está Pedro Moleiro, de 45 anos, natural de Sintra e proprietário de um Zmonte. "Investi o meu dinheiro e sem verão e com infetados de covid-19 vai pelo cano abaixo, porque os investidores vão desaparecer", acrescentando que a longo prazo "mais de 100 pessoas vão para o desemprego. Eu como proprietário não quero infetados ao meu lado. O Governo deve pensar que isto está ao abandono, isto não é a Reforma Agrária. Estou disposto a destruir o meu Zmonte, porque se não o uso ninguém usa", rematou.

Em São Teotónio, atrás da caixa registadora do mini-mercado Darshn Nepal, Alissa Malla, há oito anos em Portugal e com nacionalidade lusa, ficava a saber pelo JN que existia uma cerca sanitária e que havia limitações à circulação de pessoas. "Ninguém veio ter connosco, desconhecemos o que se passa, só sabemos as horas de abertura e fecho", defendendo que "muitas pessoas juntas na mesma casa é um problema muito grande" revelando que na casa ao lado, que já foi ocupada por compatriotas do Nepal, "sete pessoas ficaram infetadas", concluiu.

Anisa Mahla Foto: Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

José Alberto Guerreiro, presidente da Câmara de Odemira, justificou que "ao contrário do que foi decidido pelo Governo, havia condições objetivas para o desconfinamento. Esperamos que no próximo Conselho de Ministros seja tomada a decisão de acabar com as cercas sanitárias", concluiu.

Além do Zmar, a Pousada da Juventude de Almograve vai também servir de alojamento para infetados de covid-19.