"Desaprender com o passado para aprender "

Famílias e profissionais despertam para a parentalidade, uma prática que pretende ultrapassar os ensinamentos da educação tradicional.

O "Jornal de Notícias" falou com Mikaela Ovén, mais conhecida por Mia, formadora e "coach" na Academia Parentalidade Consciente.

Que estratégias utiliza na formação sobre parentalidade positiva?

O que é que a pessoa quer com a sua parentalidade? O que é que ela procura atingir com as estratégias que vai ou está a utilizar? Se queremos que a criança seja empática, honesta, responsável e respeitadora, tenho de alinhar estratégias com isso. Se eu coloco o meu filho de castigo, sozinho no seu quarto, devo perguntar-me se essa estratégia desenvolve empatia. Não desenvolve. Vou acalmá-lo e vou estar com ele.