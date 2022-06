Descentralização traz um défice à Trofa de quase 1,4 milhões de euros

Carla Soares Hoje às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O estudo pedido pela Trofa sobre o impacto da delegação de competências indica um diferencial de quase 1,4 milhões de euros entre o envelope do Governo e o proposto pela Câmara, com base nos gastos.

O autarca Sérgio Humberto disse, ao JN, que acredita mais "nas boas intenções" da ministra Ana Abrunhosa do que na direção da Associação Nacional de Municípios (ANMP). E mantém "em cima da mesa" a saída da associação.

O défice indicado no estudo é maior na Educação, com 734 mil euros, seguindo-se a Ação Social com mais de 367 mil de diferença e a Saúde com 285 mil.