Descida da incidência e transmissibilidade em mais um dia sem mortes

Portugal reportou, esta segunda-feira, 180 casos associados à covid-19, em mais um dia, o quarto, sem mortes associadas à doença. Parâmetros do desconfinamento aliviam.

É o quarto dia sem qualquer registo mortal associado à covid-19 em Portugal, depois de 3 de agosto de 2020 e 26 e 30 de abril de 2021. Segundo o relatório da Direção Geral da Saúde (DGS), Portugal reportou 180 novos casos da doença nas últimas 24 horas, para um total de 837457 desde o início da pandemia, dos quais resultaram 16977 óbitos, desde o início da pandemia.

O índice de transmissibilidade da covid-19, o R(t) desceu de 0,98 na sexta-feira para 0,96, valores idênticos em todo o território português, ilhas incluídas. A taxa de incidência caiu de 66,9 casos de infeção por 100 mil habitantes a nível nacional (64,3 no continente) para 64,4 (62,0 sem contar com as ilhas), esta segunda-feira, dia de nova atualização dos dados dos parâmetros estabelecidos para gerir a velocidade de desconfinamento do país.

Nos hospitais a situação é diferente, com o número de pessoas internadas a aumentar para 322 (mais 11 do que no domingo), 90 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais cinco de ontem para hoje. Foi o segundo dia consecutivo de subida de doentes acamados.

Segundo os dados da DGS, 403 pessoas foram consideradas como recuperadas da doença (797124 desde o início da pandemia), números que contribuíram para a descida do total de casos ativos para 23356, menos 223 do que ontem.

Mais casos a Norte e nenhum no Alentejo

A Região Norte tem sido a mais afetadas pelo evoluir da pandemia nos últimos dias e esta segunda-feira não é exceção, ao reportar mais 86 casos, cerca de 40% do total nacional, elevando para 336480 o total de infeções registadas na zona mais setentrional do país desde o início da pandemia.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais afetada pela mortalidade da covid-19, reportou 316629 casos de covid-19 desde o início da pandemia, 50 nas últimas 24 horas.

O Alentejo, em destaque nas notícias nos últimos dias por causa da situação de insalubridade em que vivem muitos emigrantes, não registou qualquer novo caso de covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo os mesmos 29795 de ontem. No Algarve são agora 21707, mais seis do que no domingo.

A Região Centro somou mais 11 casos (118788 desde o início da pandemia), enquanto o total subiu nos Açores para 4791 (mais 12). Na Madeira, com mais 15 infeções registadas, são agora 9267 as reportadas desde o início da pandemia, em março de 2020.