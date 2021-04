Desconfinamento: esplanadas sem taxas e com mais espaço

Miguel Amorim com A.P.F, E.P., J.P.C., M.R., T.C., S.C., S. F. e Z.C. Hoje às 07:34 Facebook

Municípios com apoio para estabelecimentos. Prazos da isenção variam consoante as autarquias, mas em Vila Real é para sempre.

Os municípios estão ao lado dos empresários da restauração. Para aliviar a folha das despesas garantem-lhes a isenção do pagamento das taxas respeitantes às esplanadas. Uma ajuda que chega após uma época de retração fruto do confinamento, e que constitui um incentivo numa semana especial, que esta segunda-feira dá o pontapé de saída com a novidade de passar a ser permitido o uso das esplanadas (o que não acontecia desde o início do ano), restringido a quatro ocupantes por mesa e com limite de horário até às 22.30 nos dias úteis e até às 13 nos fins de semana. As autarquias mostram ainda abertura para o aumento da capacidade destes espaços ao ar livre.