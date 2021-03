Desconfinamento gradual para evitar marcha atrás. Fulcral não voltar a fechar escolas

Joana Amorim Hoje às 07:19 Facebook

Peritos apresentam, nesta segunda-feira, uma análise de risco no Infarmed. Linha vermelha nos 240 casos por 100 mil habitantes. Prioridade será não voltar a parar ensino neste ano letivo.

O primeiro-ministro pediu um consenso científico. O presidente da República uma matriz de risco. Objetivo? Desconfinar, controlando a pandemia. Hoje, é o dia. Com os peritos alinhados numa análise de risco constituída por vários critérios. Com linhas vermelhas definidas. Nacionais e regionais. Um guia para o Governo decidir quando e como vai abrir a sociedade. Com uma prioridade máxima: abrindo, não voltar a fechar as escolas neste ano letivo.

Ao Infarmed regressam hoje os especialistas que há meses o Governo vem ouvindo para gerir uma crise sanitária sem precedentes. Apesar de métricas diferentes, alinharam-se quanto aos principais parâmetros a ter em conta para um futuro desconfinamento.