Desconto do Governo não convence utentes que agendam buzinão

O desconto de 10 cêntimos por litro nos combustíveis até ao limite de 50 litros por mês, que se traduzirá numa poupança mensal de cerca de cinco euros, não convence o Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos.

Um dia depois do anúncio do pacote "extraordinário" para fazer face à escalada dos preços de gasolina e de gasóleo, o movimento dá voz à indignação e agenda uma ação de protesto nacional para a manhã do próximo dia 27, a partir das 7.30 horas.

O objetivo, explica o porta-voz Marco Sargento ao JN, é que este buzinão se replique em diferentes cidades do país, uma vez que o movimento congrega associações de utentes que trabalham em todo o território. Na próxima semana, as localizações serão fechadas, estando já decidido que o protesto passará pela Ponte de 25 de Abril, em Lisboa.

O desconto, anunciado pelo ministro das Finanças, é "insuficiente", argumenta. "Os preços deviam ser tabelados e de forma razoável. Os dez cêntimos de desconto rapidamente serão consumidos por novos aumentos de preço", defende Marco Sargento, lembrando que nem todos os portugueses têm acesso a transportes públicos condignos e muitos não têm outra alternativa que não seja o carro.

O presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP) critica a medida, que vê como um "paliativo para inglês ver". E entende que o uso da plataforma IVAucher é uma "maneira de controlar os contribuintes".