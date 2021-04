Desconto maior nas portagens "é legal" mas ministra alerta para mais 149 milhões

Carla Soares Hoje às 16:32 Facebook

A ministra da Coesão Territorial anunciou esta terça-feira que o artigo 425.º da lei do Orçamento do Estado para 2021 "é legal e constitucional", na sequência da análise que o Governo fez à proposta da autoria do PSD para uma redução nas ex-SCUT de 50% e 75%. Afastou o cenário de recurso admitido em janeiro, mas exigiu aos partidos que aprovaram a medida (a ser aplicada a 1 de julho) que digam como pensam compensar encargos até 149 milhões de euros de impacto financeiro.

Ana Abrunhosa falava na Comissão da Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, onde foi questionada sobre a medida aprovada no OE de 2021 em coligação negativa (contra a vontade do Governo). Na mesma comissão, em final de janeiro, havia afirmado que o Governo ainda não tinha enviado para o Tribunal Constitucional qualquer dossiê referente à proposta que a Assembleia aprovou sobre portagens. E sublinhou então que o assunto estava "a ser estudado pelo gabinete do primeiro-ministro".

Na altura, em janeiro, explicou ser "uma competência única e exclusivamente" do primeiro-ministro "suscitar ao Tribunal Constitucional a legalidade" da decisão tomada pela Assembleia, que estava "a ser estudada" pelos serviços jurídicos do gabinete de António Costa.

Afinal, esta terça-feira chegou a resposta de que o artigo em causa referente às portagens é "legal e constitucional", afastando assim o pedido de análise da constitucionalidade da norma que o Governo tinha admitido fazer, mas colocou na Oposição a responsabilidade de indicar onde pretende ir buscar as verbas necessárias. Dos deputados não faltaram, entretanto, apelos à abolição das portagens.

O Parlamento aprovou no final de novembro no âmbito do debate na especialidade do OE, com o voto contra do PS, a proposta do PSD que introduz descontos nas portagens das ex-SCUT (antigas vias sem custos para o utilizador) para serem aplicados a partir de 1 de julho. Prevê a redução da taxa de portagem em 50% para todos os veículos de combustão e em 75% para os veículos elétricos e não poluentes, em todos os lanços e sublanços das autoestradas A22, A23, A24 e A25, que integram, respetivamente, o objeto das concessões do Algarve, da EP - Estradas de Portugal, S. A., e da Beira Interior, do Interior Norte e da Beira Litoral/Beira Alta.

Problema é enquadramento orçamental

Adiantando na comissão que a análise da legalidade da medida já foi feita pelo Governo, desde logo pelo gabinete do primeiro-ministro e pelo Ministério, Ana Abrunhosa confirmou que "o artigo 425 da lei do OE de 2021 é legal e constitucional". Mas "o problema que se coloca são os limites da lei de enquadramento orçamental".

A própria proposta, nota Ana Abrunhosa, prevê compensação para o aumento da despesa ou diminuição da receita. A propósito, destacou que "o impacto financeiro estimado pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental [UTAO] é elevado", e disse estar em causa "encargos de 117 e 149 milhões de euros".

A ministra perguntou, por isso, "que compensações a Assembleia da República [AR] e em particular os partidos que aprovaram a norma anteveem para minimizar este impacto".

"A AR reconhece a necessidade de uma compensação. O que não diz é onde teremos" de cortar despesa ou aumentar receita, questionou ainda. Em suma, "onde cortamos para pagar os descontos adicionais das portagens?", questionou a ministra.

Os descontos que entraram já em vigor

Entretanto, entraram em vigor a 11 de janeiro os descontos de portagens nas ex-SCUT e autoestradas do interior aprovados pelo Governo anteriormente, com reduções entre os 25% e os 55%, consoante a classe do veículo e o período diurno ou noturno.

A propósito, Ana Abrunhosa assegurou, logo que esta medida começou a ser aplicada, que, enquanto ministra, estava a cumprir o que prometeu: "redução progressiva e gradual e orçamentalmente sustentável das portagens".

O Governo aprovou em outubro, em Conselho de Ministros, um desconto de 25% aplicado desde o oitavo dia de utilização mensal, para os veículos de classe 1 e 2, em determinados lanços da A22 - Algarve; A23 - IP; A23 - Beira Interior; A24 - Interior Norte; A25 - Beiras Litoral e Alta; A28 - Norte Litoral; A4 - Subconcessão AE transmontana; A4 - Túnel do Marão; A13 e A13-1 - Subconcessão do Pinhal Interior.