Desconto nas ex-scut do Interior não trava subida de receita nas portagens

Medida gera poupança para as populações do Interior. Perda não impediu que a receita com portagens subisse 8,1% para 364 milhões em 2022. Tráfego nas autoestradas a crescer.

Os descontos de 50% nas taxas de portagem das autoestradas ex-scut já representam uma poupança para os condutores, sobretudo do Interior do país, de 122 milhões de euros desde julho de 2021. O último relatório e contas da Infraestruturas de Portugal (IP) mostra que, só no ano passado, a empresa pública perdeu 85 milhões devido a esta redução. A perda não impediu que a receita com portagens subisse 8,1%, para 364 milhões de euros.