Descontos de 75% para veículos elétricos não são aplicados nas portagens

O orçamento de Estado de 2021 previa um desconto de 75% nas portagens para veículos elétricos. No entanto, essa regra nunca foi aplicada. A ministra da Coesão Territorial garante que esta questão está a ser tratada no grupo de trabalho para a redução das portagens e que tudo fará para que se aplique.

"Em nome do Governo penalizo-me por ainda não termos aplicado essa norma", admitiu a ministra da Coesão Territorial, esta quarta-feira, durante a audição na comissão da Economia, Obras Publicas, Planeamento e Habitação. Em causa está a norma publicada no orçamento de Estado de 2021, que prevê um desconto de 75% nas portagens para os veículos elétricos, e que não está a ser aplicada.

Durante a audição Ana Abrunhosa foi questionada pelos deputados da oposição quanto ao plano de redução das portagens mas nada adiantou. A ministra da Coesão Territorial afirmou, na semana passada, que inscreveu no Orçamento do Estado para 2023 a continuação da redução das portagens no interior e na autoestrada A22, e que quer apresentar um plano até ao verão. Durante a audição a ministra apenas referiu que há uma proposta e que está a ser trabalhada, mas não deu mais pormenores.

O deputado do Chega, Filipe Melo, aproveitou a ocasião para relembrar o que estava previsto no orçamento de Estado de 2021 referente aos veículos elétricos e questionou a ministra sobre "quando é que acontecerá esta aplicação". Acrescentou ainda que a compra destes veículos tem crescido e que muitos dos condutores questionam o assunto.

Ana Abrunhosa deu razão ao deputado do Chega e garantiu que a questão está a ser tratada no grupo de trabalho elaborado para resolver a redução das portagens. "Tudo faremos para que quando for apresentado o pacote de redução de portagens, esta regra se aplique", assumiu.