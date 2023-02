Descubra se está numa relação abusiva segundo a Ordem dos Psicólogos

Maria Diniz Hoje às 19:38 Facebook

Twitter

Partilhar

No Dia dos Namorados, a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) aponta os sinais de alerta para perceber se está numa relação abusiva e violenta e salienta a necessidade de procurar ajuda profissional se for esse o caso. Além disso, dá dicas para que possa cultivar uma relação saudável.

Um dos sinais de alerta que a Ordem aponta é a tentativa de controlo por parte do parceiro. "Por exemplo, dizem-lhe o que pode ou não vestir, impedem-no de sair, tiram-lhe o seu dinheiro ou as chaves do carro e pedem justificações sobre o que faz ou onde vai", explica a OPP, em comunicado.

Mas este não é o único sinal a que deve estar atento: "se tem medo do temperamento e do humor do parceiro", se o seu parceiro critica os seus amigos, é possessivo e ciumento, segundo a OPP, está a viver uma relação abusiva.

PUB

Também será esse o caso se o seu parceiro tenta fazê-lo "sentir-se mal, inútil, sem valor, se o ameaça, magoa ou magoa a sua família e animais", explica a Ordem.

Além disso, a OPP alerta para a necessidade de procurar ajuda se o seu parceiro for violento ("se grita consigo, empurra-o, bate-lhe, atira-lhe objetos ou o força a ter relações sexuais").

"Um psicólogo ou psicóloga podem ajudar", assegura a Ordem.

Ultrapassar altos e baixos

"Nenhuma relação romântica está livre de problemas", alertam os psicólogos, explicando que os altos e baixos são inevitáveis e que ultrapassá-los pode ser um desafio. Para o fazer, asseguram, é fundamental "não ignorar os problemas, mas enfrentá-los como uma equipa".

Mas a OPP ressalva que não se deve esperar até que a relação mostre sinais de rutura para a tentar melhorar. "Se está constantemente a discutir os mesmos assuntos sem chegar a uma conclusão ou se sente infeliz com a sua relação romântica", deve procurar a ajuda de um psicólogo.

como ter relação saudável

A comunicação é apontada pela OPP como um dos pontos essenciais para uma relação romântica saudável, mas há mais: elogiar, agradecer e pedir desculpa são alguns exemplos.

"Nas relações saudáveis, os elementos da relação conversam cinco ou mais horas por semana", revela a OPP, acrescentando que "vale a pena investir" nessas relações uma vez que estas contribuem para a saúde (física e psicológica), felicidade e bem-estar.

Segundo a OPP, nos momentos de comunicação é importante que se diga claramente o que se pensa e sente, o que se quer e precisa. "Não espere que o outro adivinhe ou faça leitura da mente", alerta a Ordem.

"Ouvir é palavra de destaque"

Será também importante reservar tempo para falar e discutir outros temas para além dos filhos e das tarefas domésticas e saber ouvir o outro com atenção. "Durante a conversa devem olhar um para o outro e não para a televisão, o telemóvel ou o computador", explicam.

Além da comunicação, os psicólogos apontam outras atitudes importantes para cultivar uma relação saudável: aceitar as diferenças do outro e não esperar que o outro realize todas as nossas expectativas e desejos.

Além disso, segundo a OPP, é ainda fundamental manter a relação interessante, cultivar interesses comuns e encontrar tempo para a intimidade, uma vez que, defendem, numa relação saudável há momentos de intimidade frequentes e os parceiros sentem prazer em passar tempo juntos. Será ainda essencial cuidar de si próprio.

Na mesma nota, a OPP dá dicas para a resolução de conflitos de uma forma construtiva, apontando como essencial a escolha da altura certa.

"Às vezes é preferível acalmarem-se primeiro, procurar saber como o outro se sente, ouvir o seu ponto de vista e ceder em determinados pontos", defende a OPP, acrescentando ser importante discutir um assunto de cada vez e não ir buscar conflitos antigos.

Para resolver o conflito, segundo os psicólogos, deve ainda mostrar humor, expressar afeto e "concordar em discordar".

"O que não deve fazer? Criticar, mostrar desprezo, rolar os olhos, agir defensivamente, chamar nomes ou desligar da conversa", explica a Ordem, defendendo que numa relação saudável existe boa vontade para negociar e resolver conflitos, para além de confiança e apoio mútuos, respeito e honestidade e outras relações com amigos e familiares.