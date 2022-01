Desde 1942 que não havia mais de 125 mil óbitos

Joana Amorim Hoje às 18:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Covid-19 responde por quase 10% da mortalidade registada no ano passado. Nascimentos em queda e saldo natural negativo agravou-se até novembro

Sem surpresas, depois de níveis de mortalidade nunca vistos em janeiro, em plena terceira vaga pandémica, 2021 fecha com mais de 125 mil óbitos. É preciso recuar a 1942 para verificar tal grandeza, num ano em que morreram no nosso país 126 531 pessoas. Com a natalidade em contínua queda, aquele nível de mortalidade agravou ainda mais o saldo natural do país, negativo há 13 anos consecutivos. Sendo já o pior desde, pelo menos, 1960.

De acordo com os dados ontem divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, no ano passado morreram 125 032 pessoas, num acréscimo de 1,1% face a 2020 (marcado já pela pandemia e por sobremortalidade) e de 11,3% face a 2019. Daquele total, a covid respondeu por 9,6% (12 004).