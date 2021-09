Desempregados à espera de apoio lançam petição

Marisa Silva Hoje às 10:02 Facebook

Pedem simplificação da atribuição do subsídio e a resolução "imediata" dos pedidos. Cinco mil aguardam que Segurança Social avalie rendimentos.

Joana Bastos não esconde o desespero e a preocupação. Está desempregada, tem duas filhas a seu cargo e é uma das cerca de cinco mil pessoas que aguardam uma resposta da Segurança Social ao pedido de Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT) na condição de recursos, ou seja, com obrigatoriedade de análise dos rendimentos do agregado familiar.

Sem quaisquer rendimentos há um mês, Joana Bastos é uma das subscritoras da petição online, lançada pelo Grupo dos Desempregados, Desesperados e Desprezados, para exigir a simplificação do processo de atribuição do apoio, de forma a evitar os "vários atrasos na apreciação dos pedidos efetuados". Querem ainda a resolução "imediata" dos pedidos em análise e redigiram uma carta aberta ao primeiro-ministro e à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.