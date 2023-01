Desenvolvimento sustentável junta 77 câmaras na Associação Nacional de Municípios

João Pedro Campos Hoje às 17:43 Facebook

Setenta e sete municípios nacionais já aderiram à nova secção da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) dedicada ao desenvolvimento sustentável, que visa dotar as autarquias de informação sobre as boas práticas a adotar relacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A mesa da Secção garante que mais municípios vão aderir nos próximos tempos.

"Haverá uma partilha das boas práticas dos municípios, ouviremos especialistas, vozes autorizadas a nível nacional e internacional de acordo com os temas abordados em cada reunião, e teremos relatores que irão comunicar o estado da arte naquele tema", explica, ao JN, Vítor Aleixo, presidente da mesa da secção e presidente da Câmara Municipal de Loulé.

Segundo o plano de ação da Secção, apresentado na passada sexta-feira durante a primeira reunião, "a elaboração dos relatórios voluntários locais desperta particular interesse junto dos municípios sendo, assim, uma matéria que requer acompanhamento permanente por parte da secção".

Conhecer as diversas ferramentas de apoio à sua elaboração, sensibilizar os municípios menos comprometidos para a importância destes reportes, conhecer a posição do Governo relativamente ao envolvimento dos municípios na elaboração do próximo relatório nacional são aspetos considerados como prioritários no plano de ação da secção.

Entre as responsabilidades da secção, estão os relatórios voluntários locais e a formação dos técnicos municipais que terão, na mesa de trabalho, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. "Além dos relatórios locais, temos um plenário para a comunicação externa e cada município tem de trabalhar para envolver as comunidades. O mundo tem limites, os recursos são finitos e as pessoas não podem ser vítimas desse desenvolvimento", frisa Vítor Aleixo.

Para além do autarca de Loulé, a mesa da nova secção da ANMP é constituída pelos vice-presidentes Miguel Abrunhosa (vereador da Câmara Municipal de Bragança) e Laura Rodrigues (presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras) e pelos vogais Manuela Alvares (vereadora da Câmara Municipal de Matosinhos) e Dina Silva (vereadora da Câmara Municipal de Câmara de Lobos).

Objetivos das Nações Unidas

Os principais objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas são erradicar a pobreza e a fome, a igualdade de género, o trabalho digno com crescimento económico, a redução das desigualdades, a ação climática e a proteção da vida terrestre e marinha.

Encontro em abril

A próxima reunião da secção de municípios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável realiza-se em abril em Bragança. Vítor Aleixo espera, até lá, ter mais municípios aderentes.