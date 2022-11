Viagem de Marcelo ao Catar foi aprovada, com bancadas divididas

Hermana Cruz Hoje às 11:39 Facebook

A deslocação do presidente da República ao Catar, para assistir ao Mundial de futebol, foi aprovada, formalmente, esta terça-feira. Mas a ida de Marcelo Rebelo de Sousa causou divisões nas bancadas do PS e do PSD e críticas de vários partidos.

A deslocação do presidente da República ao Catar, para assistir aos jogos da seleção nacional no âmbito do Mundial de Futebol, foi aprovada, em plenário, esta terça-feira, mas num clima de contestação generalizada, provocando divisões nas bancadas do PS e do PSD.

A viagem oficial de Marcelo Rebelo de Sousa foi aprovada com os votos favoráveis de PS, PSD e PCP. O pedido de deslocação mereceu, contudo, os votos contra da IL, do BE, do PAN, do Livre e de quatro deputados do PS (Isabel Moreira, Pedro Delgado Alves, Carla Miranda e Alexandra Leitão).

O diploma recebeu ainda as abstenções do Chega, de três deputados do PSD (Hugo carneiro, António Topa Gomes e Fátima Ramos), além de três do PS (Maria João Castro, Miguel Rodrigues e Eduardo Alves).

No final da votação, sucederam-se declarações de voto a contestar a deslocação do presidente da República a um país onde, há anos que se sabe, que não respeita os direitos humanos.