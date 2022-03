Desperdiçados quatro em cada dez cheques-dentista

Joana Amorim Hoje às 07:43 Facebook

O Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) bateu, no ano passado, dois recordes. De emissão, com 712 mil vales disponibilizados.

De desperdício, com 292 mil cheques-dentista a não serem utilizados. Ontem, Dia Mundial da Saúde Oral, a Direção-Geral de Saúde (DGS) anunciou a distribuição de 100 mil kits em escolas do pré-escolar e 1.º Ciclo.

Analisando os dados do Portal da Transparência do SNS, desde o lançamento daquele programa, em 2008, foram emitidos 7,752 milhões de vales, com o máximo a registar-se no ano passado, com a inclusão dos alunos do ensino privado no PNPSO. Se desde a sua criação a taxa média de vales não utilizados está nos 30%, em 2021 chegou aos 41%, com 292 mil cheques-dentista desperdiçados. Em termos relativos, só em 2009 se registou uma taxa pior.