Despesa do SNS com exames e análises no privado disparou 48%

Testes covid-19 nos laboratórios explicam subida para os 718 milhões. Em 2021, cirurgias e consultas recuperam níveis de 2019. Centros de saúde com 56% dos atendimentos à distância.

A despesa do Serviço Nacional de Saúde com meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) no setor convencionado (estabelecimentos privados e sociais com acordo com o SNS) cresceu 48% no ano passado face a 2020, para os 718 milhões de euros, o montante mais elevado de sempre. Os gastos com os testes covid-19, realizados em laboratórios privados (o valor não inclui a despesa com testes nas farmácias), explicam a maior fatia do aumento dos encargos. 2021 foi um ano marcado pelos efeitos da pandemia, mas de recuperação da atividade assistencial no serviço público.

O relatório anual de acesso aos cuidados de saúde no SNS e entidades convencionadas 2021, a que o JN teve acesso, realça o aumento dos encargos com exames e tratamentos naqueles prestadores a pedido dos centros de saúde ou dos hospitais. Sendo que aquela despesa é ainda maior porque não contempla as áreas da hemodiálise e das cirurgias realizadas em unidades privadas ou sociais por falta de capacidade do SNS (ler ao lado). Os gastos com os convencionados têm sido apontados pela Esquerda como uma forma encapotada do SNS financiar o setor privado da saúde.