Despesa para tratar alergias não pára de aumentar

Catarina Silva Hoje às 10:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Gastos 120 milhões de euros em anti-histamínicos em três anos. Poluição e o que comemos tem contribuído para aumentar as doenças alérgicas.

A despesa com medicamentos para tratar alergias não pára de aumentar e só nos últimos três anos, no total, os portugueses gastaram quase 120 milhões de euros a comprar anti-histamínicos. Entre 2017 e 2019, a despesa com esta medicação aumentou em cerca de 5,5 milhões de euros. É o reflexo do crescimento das doenças alérgicas. Uma em cada três pessoas sofre de algum tipo de alergia. Além da genética, a poluição e o que comemos têm contribuído para isso.

"Nas últimas décadas, não houve mudanças genéticas que justifiquem este aumento. Temos que procurar outra causa e, sem dúvida, que é o ambiente. Há muito mais doentes de alergias nos países industrializados", diz Libério Ribeiro, pediatra e imunoalergologista.