Detergentes e cosméticos com microplásticos fora das lojas daqui a um ano

Foi aprovado o decreto-lei que proíbe a colocação no mercado a partir de 1 de julho de 2022. Medida é saudada, mas ambientalistas e PAN pedem mais.

Daqui a um ano, já não vai haver nas prateleiras dos supermercados detergentes e cosméticos com microplásticos. Um decreto-lei, aprovado anteontem em Conselho de Ministros, dá seguimento à proposta do PAN, inscrita no Orçamento do Estado deste ano. Zero e Quercus congratulam-se, mas pedem mais ambição ao Governo.

Será proibida a colocação no mercado de produtos cosméticos e de detergentes aos quais tenham sido intencionalmente adicionadas microesferas de plástico numa concentração igual ou superior a 0,01 % em peso. A interdição, adiantou ao JN o Ministério do Ambiente, entra em vigor a "1 de julho de 2022".