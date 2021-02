Detetados mais casos suspeitos da variante brasileira em Portugal

R.N.C. Hoje às 22:20, atualizado às 22:38 Facebook

O laboratório UNILABS terá identificado mais casos suspeitos da variante brasileira da SARS-CoV-2 em Portugal. Na quarta-feira já tinham sido detetados dois casos na região de Lisboa, cujas amostras foram enviadas para o Instituto Nacional Saúde Dr. Ricardo Jorge e comunicadas à Direção-Geral da Saúde (DGS).

Luís Menezes, diretor-geral da UNILABS Portugal, afirmou esta sexta-feira à noite no "Jornal 2" da RTP que, nas últimas 24 horas, foram identificados pelo laboratório mais casos suspeitos da variante brasileira em Portugal. Sem precisar o número de casos, o responsável adianta que as autoridades de saúde já foram informadas do sucedido.

O diretor-geral da UNILABS reconhece que os "números são baixos", mas "a partir do momento em que se detetam em determinada região" - foram identificados dois casos desta variante na quarta-feira passada (10 de fevereiro) na região de Lisboa - é "normal que haja transmissibilidade".

Neste momento, das novas variantes da SARS-CoV-2, a mais presente em Portugal é a do Reino Unido. O primeiro-ministro António Costa disse esta quinta-feira que a variante britânica tem uma prevalência de 43% no número de novos casos de covid-19 em território nacional. Há também casos da variante sul-africana e agora da brasileira.