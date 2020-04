Ainda há mil portugueses à espera de ajuda para voltar

Rita Salcedas Hoje às 16:07, atualizado às 16:30 Facebook

O ministro da Administração Interna disse que o Governo recebeu quatro mil pedidos de repatriamento de cidadãos nacionais. Um quarto ainda aguarda o regresso.

Falando ao país no fim de uma reunião de monitorização da primeira fase do estado de emergência, Eduardo Cabrita disse que, mais de quatro mil portugueses indicaram pretender apoio do Estado para regressar a Portugal, sendo que cerca de "75%desses repatriamentos já estão concretizados". "Estão a realizar-se diligências" para responder aos pedidos dos restantes mil cidadãos nacionais, acrescentou.

Mais de 100 detidos

Saudando o "sentido cívico" da grande maioria dos cidadãos durante esta "batalha coletiva", o ministro anunciou, por outro lado, que houve, até ao momento, 108 detenções pelo crime de desobediência, 29 das quais se referiram a violações das obrigações de confinamento. "Estas são particularmente graves", considerou o governante. Houve também dez tentativas de violação da cerca sanitária de Ovar e ainda violações de obrigações de encerramento de estabelecimento comerciais.

1126 pessoas impedidas de entrar na fronteira

Durante a primeira fase do estado de emergência, foram controlados 132 mil cidadãos na fronteira portuguesa com Espanha, a maioria em Valença, a fronteira mais movimentada. Houve ainda 1126 recusas de passagens de fronteira.

Sem necessidade de reforçar fronteiras durante a Páscoa

Assegurando não haver "escassez de efetivo das forças de segurança", Eduardo Cabrita afastou a necessidade de reforçar o contingente policial durante o período da Páscoa - "Tem sido garantida a manutenção da fronteira aberta durante 24 horas" - e recordou que a monitorização através de drones está autorizada. Além disso, continuou, a renovação do estado de emergência dá um "papel reforçado" às "autoridades locais".