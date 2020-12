Detidas 31 pessoas e emitidas 450 coimas no estado de emergência

Hermana Cruz Hoje às 11:51 Facebook

Nos primeiros 15 dias do estado de emergência, 31 pessoas foram detidas, a maior parte por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório. As forças de segurança emitiram ainda 450 coimas, 128 das quais por incumprimento do uso obrigatório de máscara em espaços fechados e 83 em vias públicas.

Segundo o relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência, que vai ser discutido, nesta tarde de sexta-feira, no Parlamento, foram detidas 31 pessoas, durante o período de 9 a 23 de novembro, 13 da quais por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório.

Das 31 detenções, oito ocorreram por incumprimento das regras de funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares e seis por resistência e coação. "Nesse período, foram ainda encerrados 80 estabelecimentos e suspensas cinco atividades", revela também o relatório, da responsabilidade do Ministério da Administração Interna, tutelado por Eduardo Cabrita.

O relatório informa ainda que foram emitidas 450 coimas, "das quais 54 por incumprimento da observância das regras de ocupação, permanência e distanciamento físico nos locais abertos ao público, 51 por incumprimento do uso obrigatório de máscaras ou viseiras nos transportes públicos, 77 por incumprimento do uso obrigatório de máscaras ou viseiras em estabelecimentos, salas de espetáculos ou edifícios públicos".

Além do total de 128 coimas por ausência do uso de máscaras ou viseiras em espaços fechados, as forças de segurança emitiram ainda 83 coimas por incumprimento do uso daqueles equipamentos de proteção no "acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas".

Acresce que dessas 450 coimas, 97 foram emitidas por consumo de bebidas alcoólicas na via pública e 42 por incumprimento do horário de encerramento dos estabelecimentos de restauração.

O relatório, que faz um balanço de todas as áreas das funções governativas, aponta ainda para "um decréscimo" de 84,91% nos movimentos nos aeroportos nacionais, em termos comparativos com o ano passado. E conclui por uma "retração do indicador de confiança dos consumidores em novembro".

Apesar dos níveis de confiança dos prestadores de serviços terem aumentado face "aos valores observados em abril", o relatório revela que "o indicador do clima económico diminuiu, no mês de novembro, interrompendo o perfil de recuperação verificado nos seis meses anteriores".

Ainda assim, aconselha-se "especial cautela" na análise dos dados económicos". Isto porque o Governo acredita que "é expectável que o produto gerado no último trimestre de 2020 exceda o valor registado entre os meses de abril e junho, até pelo efeito esperado da quadra natalícia, ao nível do consumo".