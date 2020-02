Hoje às 19:10 Facebook

Um dos casos suspeitos de coronavírus deu negativo. A Direção-Geral de Saúde disse que as duas amostras biológicas testadas confirmam que o quinto caso suspeito de infeção em Portugal não tem o vírus originário da China.

Aguarda-se ainda o resultado da análise a um cidadão brasileiro, que está no internado no Hospital São João, no Porto.