Dez animais de circo devolvidos à natureza

Dez animais pertencentes a circos em Portugal foram transportados para santuários na Alemanha e em Espanha. Os animais foram recolhidos pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática e pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Três crocodilos, quatro cobras, dois tigres e um leão foram encaminhados para centros de acolhimento, de acordo com as características e necessidades biológicas e etológicas de cada um através do programa de entrega voluntária criado pelo ICNF, numa parceria entre o Fundo Ambiental (FA), a Fundação Primadomus e a associação representativa das atividades circenses (Associação de Defesa das Empresas e Artistas de Circo Portugueses - ADEACP) .

Os animais foram transportados para santuários espanhóis e alemães, revelou o ministério do Ambiente em comunicado. Esses santuários foram escolhidos pela sua experiência no maneio e manutenção de animais selvagens de modo a garantir o bem estar animal.

A Fundação Primadomus, uma organização espanhola sem fins lucrativos de proteção e defesa animal, foi responsável pelo transporte dos animais a partir de Portugal, em viaturas equipadas com contentores climatizados, com videovigilância e com o acompanhamento permanente de um médico veterinário especialista em animais selvagens, tendo em vista a salvaguarda do bem-estar dos animais durante a viagem.

Acabar com animais até 2025

A ação foi desenvolvida no âmbito do reforço da proteção dos animais detidos e utilizados em circos, segundo a Lei n.º 20/2019, de 22 de fevereiro. Esta determinou o fim da utilização de animais selvagens pelos circos até 2025.

Desde 2009, os circos em Portugal não podem adquirir novos animais, nem permitir a sua reprodução, e até 2025 estão obrigados a entregá-los ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). No início foram retirados os animais que viviam sem condições e, a partir daí, as entregas têm sido voluntárias.