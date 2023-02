Dez anos de "vitórias" e de "derrotas" da líder do BE

Hermana Cruz Hoje às 12:35 Facebook

Foi pelas mãos de Catarina Martins que o Bloco de Esquerda conquistou uns históricos 19 deputados, condicionou as políticas governativas de um governo socialista, ao forçar a geringonça, e aprovou diplomas como o da eutanásia. Mas também foi durante a liderança de Catarina Martins que Marisa Matias conseguiu o pior e o melhor resultado do partido em presidenciais e que o BE ficou reduzido a cinco deputados.

Foi com o impulso de Miguel Portas que o Bloco de Esquerda (BE) decidiu ter não apenas um sucessor de Francisco Louçã (que liderou o partido entre 2005 e 2012) mas dois: um homem e uma mulher. Eleito a 8 de maio de 2025, Louçã deixou de ser porta-voz dos bloquistas a 25 de outubro de 2012, depois de ter conseguido a eleição histórica de dois deputados, ele próprio e Luís Fazenda, e a conquista de uma câmara municipal, Salvaterra de Magos.

Menos de mês após a saída de Louçã, os desejos de Miguel Portas eram concretizados, com Catarina Martins e João Semedo a serem escolhidos como porta-vozes do partido, a 11 de novembro de 2012. Iniciava-se o que ficou conhecida pela liderança bicéfala, que levou à saída do partido de Ana Drago em 2014 e uma pesada derrota nas europeias daquele ano, com o BE a passar de três para um eurodeputado: Marisa Matias.