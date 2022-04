Dez mil alunos escolhidos para teste do PISA

Matemática é o principal domínio em avaliação, mas há outras áreas. Foram selecionadas 231 escolas em Portugal.

Desde 2 de março deste ano, cerca de 10 600 alunos entre os 15 e os 16 anos foram escolhidos para fazer os testes do PISA (Programme for International Student Assessment, na sigla em inglês) em 231 escolas portuguesas. O prazo para realizar os testes termina esta sexta-feira. O estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) pretende avaliar as literacias de leitura, de matemática e científica, em cerca de 80 países.

De acordo com dados do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), em cada escola participa um máximo de 53 alunos. "Nas escolas em que o número de alunos é inferior, todos os alunos elegíveis foram selecionados para participar", precisa fonte da instituição ao JN. Os testes PISA deviam ter sido realizados em 2021, mas foram adiados devido à pandemia da covid-19.