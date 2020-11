Dez misericórdias nortenhas vão fazer milhares de consultas e cirurgias

Joaquim Gomes Hoje às 09:02 Facebook

O primeiro-ministro António Costa, e a ministra da Saúde, Marta Temido, assinam, esta tarde de segunda-feira, em Vila Verde, um protocolo com dez Misericórdias dos distritos de Braga, Porto e Vila Real, para a realização de dezenas de milhar de consultas médicas e de cirurgias, por conta do Serviço Nacional de Saúde.

A visita foi confirmada ao JN pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde, Bento Morais. "A nossa instituição acolherá a assinatura dos acordos com o Serviço Nacional de Saúde para realizar consultas e cirurgias, entre 12 de novembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021", revelou.

Está igualmente prevista a presença na cerimónia protocolar desta segunda-feira do presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, Carlos Nunes.

Além do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde, o Governo vai assinar, ainda, protocolos com a Santa Casa da Misericórdia de Fão, de Esposende, Póvoa de Lanhoso, de Riba de Ave (distrito de Braga), de Lousada, Marco de Canavezes, Felgueiras e Vila do Conde (distrito do Porto) e ainda de Valpaços (distrito de Vila Real).

A Santa Casa da Misericórdia da Vila Verde terá "o encargo de realizar 20 mil consultas médicas e 2500 cirurgias", disse Bento Morais, elogiando a capacidade instalada e a qualidade dos serviços daquela instituição.

"Este protocolo constitui mais um reconhecimento do papel ímpar de proximidade que as Misericórdias desempenham há séculos, também a nível hospitalar, sempre presentes nos momentos mais dramáticos do nosso país, como é o que se vive", salientou Bento Morais.

Ainda no que diz respeito ao exemplo de Vila Verde, em tudo idêntico às restantes misericórdias, serão os médicos de família a encaminhar os casos prioritários, a partir dos Agrupamentos dos Centros de Saúde de Gerês-Cabreira, de Braga, de Barcelos e de Vila Nova de Famalicão.