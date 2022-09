Dez pessoas com VIH dão a cara em campanha pela primeira vez em Portugal

Diana Morais Ferreira Hoje às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Campanha "Eu sou VIH+ e visível" é lançada hoje no Cinema de São Jorge, em Lisboa, e tem como objetivo combater o estigma em relação à doença. A cerimónia conta com a presença da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

A primeira campanha a nível nacional, em que pessoas que vivem com VIH mostram a cara, é lançada hoje numa cerimónia no Cinema de São Jorge, onde estará presente Graça Freitas, diretora-geral da Saúde. Os dez participantes assumem publicamente a sua condição de saúde e mostram a diversidade de identidades e a convergência de lutas. Serão ainda divulgados cartazes dos participantes por diversas cidades do país.

PUB

Esta campanha é promovida pelo Centro Anti-Discriminação (CAD), que une duas associações na área do VIH/SIDA, GAT e SER+, criado há 12 anos com o objetivo de combater o estigma e a discriminação de que as pessoas com VIH ainda são alvo atualmente. Os preconceitos sociais condicionam a vida de quem vive com VIH, penalizando-as no acesso a seguros de vida e de saúde e ainda ao excluí-las de carreiras profissionais, como acontece com a carreira militar.

A coordenação do CAD refere que é "urgente combater o estigma ainda associado a esta infeção e desmistificar a ideia de morte e doença que ainda hoje persiste, promovendo o direito à liberdade de cada um para ser quem é".