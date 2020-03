Dez profissionais de saúde dispensados após contacto com suspeitos de Covid-19

Alexandra Lopes Hoje às 10:35 Facebook

Dez profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA), com unidades em Santo Tirso e Famalicão, estão dispensados do trabalho "por precaução" por terem contactado com doentes suspeitos de terem contraído o Covid-19, que deram entrada nas urgências nos últimos dias.

Em nota enviada aos jornalistas, o CHMA refere que foi atendido um doente no passado domingo na urgência de Santo Tirso, contudo o resultado da análise foi negativo.

Entretanto, esta terça-feira foram atendidos dois utentes na urgência do hospital de Famalicão, um deles foi encaminhado para o hospital de referência e o outro doente não foi validado. Por isso, acrescenta a unidade de saúde, "por precaução, os 10 profissionais com quem estes utentes contactaram foram dispensados do seu trabalho, aguardando nas suas casas os resultados da avaliação dos dois casos".

Na mesma nota o CHMA aponta que "nos casos em que possa existir risco de infeção por coronavírus, o primeiro contacto deve ser dirigido para a Linha Saúde24 e não para os estabelecimentos de saúde".