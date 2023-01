Dez temas prometem vir a marcar o primeiro semestre do novo ano

Há vários assuntos que transitam de ano, junto com a crise no Governo de maioria absoluta. Revisão constitucional, eutanásia e TAP marcam o arranque de 2023.

São uma dezena os temas que prometem marcar a agenda política do primeiro semestre de 2023, como a eutanásia, a revisão constitucional e o dossiê da TAP. Isto num ano que arranca com mais mexidas no Governo, devido às demissões de Alexandra Reis, Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes e Marina Gonçalves. E com o Parlamento a discutir uma moção de censura dos liberais.

