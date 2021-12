Dezembro já é o mês com mais testes efetuados à covid-19

Hoje às 10:54 Facebook

Novo máximo diário atingido na sexta-feira, com mais de 227 mil testes realizados.

Entre os dias 1 e 17 de dezembro foram realizados 2.264.893 testes de diagnóstico em Portugal, "dos quais cerca de 760 mil são TAAN/PCR e mais de 1,5 milhões são Testes Rápidos de Antigénio de uso profissional (TRAg)", informa o Instituto Nacional de Saúde (INSA) Doutor Ricardo Jorge.

"- Dezembro é já o mês com mais testes à COVID-19 realizados desde o início da pandemia, no seguimento de um novo máximo de testagem diária alcançado na passada sexta-feira, dia 17, onde foram efetuados mais de 227 mil testes", diz o INSA, em comunicado, no quela subnlinha que estes dados não incluem os autotestes.

"O anterior máximo de testagem mensal tinha sido estabelecido em julho deste ano, com 2.031.649 testes efetuados, valor que foi agora ultrapassado em apenas 17 dias", acrescenta o comunicado.