Dezenas de concelhos sem serviços públicos ou convencionados de gastrenterologia

Em 38 concelhos da região de saúde do Norte e em 24 concelhos da região de Lisboa e Vale do Tejo não há serviços públicos ou convencionados do SNS para fazer exames de gastrenterologia, nomeadamente endoscopias e colonoscopias. A Entidade Reguladora da Saúde voltou a monitorizar o acesso a estes serviços e encontrou "lacunas importantes". E destaca que a recuperação da atividade no ano passado não foi suficiente para cobrir a quebra abrupta de 2020.

Num relatório de monitorização do acesso a serviços de endoscopia gastrenterológica, disponibilizado esta quarta-feira, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) conclui que "a rede de prestadores públicos ou convencionados com o SNS nesta área continua a apresentar lacunas importantes, o que já havia motivado a emissão de uma recomendação pela ERS em 2009".

Na introdução, a reguladora explica que a área da endoscopia gastrenterológica se dedica ao diagnóstico e terapêutica de doenças do aparelho digestivo, incluindo patologias do tubo digestivo, fígado, vias biliares e pâncreas, algumas das quais com grande prevalência na comunidade.