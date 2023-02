Dezenas de estudantes em protesto pelo ensino artístico

Inês Malhado Hoje às 15:13 Facebook

Dezenas de estudantes concentraram-se ao início da tarde desta sexta-feira à frente da Escola Secundária Marquês de Pombal, em Lisboa, exigindo financiamento para o ensino artístico e o fim das obras na Escola Artística de Música do Conservatório Nacional (EAMCN) que decorrem há mais de cinco anos.

Por volta das 13.15 horas chegavam dezenas de estudantes do básico e secundário à Rua Alexandre de Sá Pinto, apoiados por alguns professores e encarregados de educação, pela "cadência do conservatório e uma escola digna", num protesto organizado pelo movimento "Voz aos Estudantes".

"Promessa não! Obras sim!", "Mais, mais, mais condições materiais" ou "É urgente, é urgente condições para toda a gente" foram algumas das palavras de ordem que começaram por gritar em uníssono, erguendo faixas que denunciavam a falta de condições sanitárias e de espaços na escola.

"Queremos sentir-nos músicos e artistas quando entramos numa sala que nos respeite como tal", disse, ao microfone, Leonor Pereira de 18 anos, aluna de canto no conservatório na rua dos Caetanos e que há mais de um ano passou a ter aulas nesta escola secundária devido às obras. Além de se manifestarem insatisfeitos com a demora, exigiam também mais funcionários, professores e psicólogos na escola.

Ao JN, a jovem apontou que "as obras estão paradas" e faltam "condições sanitárias e de dignidade" quer para os estudantes quer para os artistas do conservatório. Desde que a instituição está em obras, a área no Marquês de Pombal teve de receber mais de 300 alunos. Prometem levar as queixas até à Câmara Municipal de Lisboa, mas por agora já fazem circular "um baixo assinado para que as reivindicações sejam compreendidas na Assembleia da República", avançou Leonor Pereira.



Os cursos artísticos especializados, nas artes visuais e audiovisuais, dança e música, destinam-se a alunos do básico e do secundário que pretendam enveredar numa profissão em alguma área artística ou prosseguir estudos no ensino superior artístico.