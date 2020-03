Bar organizou festa temática do coronavírus. Clientes em maca e com máscaras

Emília Monteiro Hoje às 09:29 Facebook

Um bar de Santa Maria da Feria organizou uma festa temática sobre o coronavírus. Imagens mostram clientes em macas e cartazes a imitar os alertas da DGS sobre o Covid-19.

A festa temática do Coronavirus realizou-se na noite de sábado mas, gradualmente, as redes sociais, vão-se enchendo com fotografias do Esplana Bar 75, em Vila Maior, Santa Maria da Feira.

Dezenas de pessoas com máscaras e com cartazes que imitam os comunicados da Direção-Geral de Saúde (DGS) foram fotografados em ambiente de festa e descontração, apesar das recomendações para que se mantivessem afastadas de concentrações e sem proximidade física com outras pessoas.

A publicidade/convite para o evento era clara: "Para quem não entendeu esta festa tem o intuito de combate contra o covid-19. Iremos oferecer máscaras para proteção devido ao facto de estas estarem praticamente esgotadas", escreveu o bar no Facebook.

De acordo com os organizadores, havia 200 máscaras para oferecer.